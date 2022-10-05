Москва, , 11:13 — REGNUM На перспективы зерновой сделки не окажет влияния позиция Владимира Зеленского, ранее отказавшегося от проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, однако Москва настаивает на критическом анализе этих договоренностей. Об этом 5 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

МИД России Nikita Dezhurny

«Стамбульские договоренности были заключены и действуют до настоящего времени… Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива генсека ООН», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы российского МИД указал, что «не видит увязки» перспектив продовольственной сделки с заявлениями киевского режима по поводу переговоров с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в общей сложности 48 стран сталкиваются с угрозой глобального продовольственного кризиса, а 20 государств, многие из которых находятся в Африке, могут нуждаться в экстренной помощи в борьбе с голодом.