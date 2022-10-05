Севастополь, , 11:19 — REGNUM Россия не может допустить, чтобы всё человечество страдало из-за основанной на эгоизме доктрины США. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 5 октября на совещании по безопасности в Крыму.

Диего Ривера. Ночь бедных (фрагмент) 1928

«Доктрина Вашингтона, основанная на неограниченном эгоизме, в итоге ведёт к страданию всего человечества. Развития истории по такому сценарию Россия допустить не может», — сказал Патрушев.

Он отметил, что в самих США демократия стала фикцией. Миллионам людей под разными предлогами не дают участвовать в выборах, а голоса подсчитывают с учётом политической конъюнктуры. При этом подобную «демократию» США навязывают всему миру.

Для этого в ход идут любые методы, в том числе военные. Принципы международного права, обычаи, культуру и безопасность других народов США игнорируют, добавил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ заявил, что на Западе стали забывать о настоящей демократии, примером которой служат референдумы в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях.

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