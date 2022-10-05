Мелитополь, 5 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Киевские войска нанесли за последние сутки свыше 40 ударов по окрестностям города Энергодар, сообщил 5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По словам Балицкого, которые приводит РИА Новости, ВСУ нанесли по окрестностям Энергодара более 40 ударов за минувшие сутки. В городе находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Евгения Балицкого на должность врио губернатора Запорожской области. Напомним, столицей региона временно стал город Мелитополь, поскольку Запорожье оккупировали киевские боевики.