София, , 11:12 — REGNUM Действующий кабинет министров Болгарии утвердил в окончательной редакции правительственную Стратегию по борьбе с организованной преступностью в стране. Об этом 5 октября сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, документ предусматривает выделение дополнительных бюджетных средств на реализацию специальных полицейских акций, увеличение личного состава следственных бригад и расширение полномочий правоохранительных органов в целом.

«Это позволит в значительной степени снизить количество преступлений в Болгарии», — резюмировал болгарский премьер-министр Гылыб Донев.

Новая Стратегия будет действовать до 2030-го года.