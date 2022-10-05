София, 5 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Действующий кабинет министров Болгарии утвердил в окончательной редакции правительственную Стратегию по борьбе с организованной преступностью в стране. Об этом 5 октября сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, документ предусматривает выделение дополнительных бюджетных средств на реализацию специальных полицейских акций, увеличение личного состава следственных бригад и расширение полномочий правоохранительных органов в целом.

«Это позволит в значительной степени снизить количество преступлений в Болгарии», — резюмировал болгарский премьер-министр Гылыб Донев.

Новая Стратегия будет действовать до 2030-го года.