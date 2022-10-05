Якутск, , 11:18 — REGNUM Звания Народного учителя Якутии 5 октября был удостоен 85-летний житель республики Дмитрий Чечебутов. Он всю жизнь проработал педагогом, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Учитель Светлана Шаповалова

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Глава Якутии напомнил, что Дмитрий Чечебутов ранее получил статусы ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСФСР и почётного гражданина Чурапчинского района.

«Он всю свою жизнь посвятил сфере образования и воспитания детей, провёл большую работу по увековечиванию памяти переселенцев Чурапчинского улуса в годы Великой Отечественной войны. В этом году Дмитрию Павловичу исполнилось 85 лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает помогать молодым педагогам. От всей души поздравляю Дмитрия Павловича с присвоением почетного звания! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости и долгих лет жизни!» — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за заслуги перед обществом в Якутии наградят 36 учителей. По 100 тыс. рублей премии получат педагоги, которых назовут лучшими по итогам голосований в каждом из районов республики и в Якутске.