Якутск, 5 октября 2022, 11:18 — REGNUM Звания Народного учителя Якутии 5 октября был удостоен 85-летний житель республики Дмитрий Чечебутов. Он всю жизнь проработал педагогом, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
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Глава Якутии напомнил, что Дмитрий Чечебутов ранее получил статусы ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСФСР и почётного гражданина Чурапчинского района.
Как сообщало ИА REGNUM, за заслуги перед обществом в Якутии наградят 36 учителей. По 100 тыс. рублей премии получат педагоги, которых назовут лучшими по итогам голосований в каждом из районов республики и в Якутске.