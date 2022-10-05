Лондон, , 11:12 — REGNUM Тяжелое течение COVID-19 может вызывать сильные иммунные реакции, которые повреждают нейроны, что приводит к проблемам с памятью и спутанности сознания, а также потенциально повышает риск долгосрочных проблем со здоровьем. К таким выводам пришло новое исследование, о котором 5 октября сообщает газета Guardian.

Нейроны Naked-science.ru

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что непредсказуемый иммунный ответ на вирус повышает уровень гибели нейронов и оказывает глубокое воздействие на регенерацию в гиппокампе мозга, который имеет ключевое значение для способности к обучению и памяти.

Полученные результаты являются предварительными, однако позволяют предположить, что COVID-19 может вызывать неврологические проблемы у пациентов без заражения вирусом самого мозга. Считается, что этим объясняется делирий у пациентов, но также может приводить и к другим проблемам, с которыми сталкиваются люди с постковидным синдромом.

«Эти неврологические симптомы очень беспокоят пациентов и их семьи, и мы надеемся, что наше исследование поможет определить, какое лечение будет наиболее подходящим для уменьшения или предотвращения этих симптомов», — сказал профессор биологической психиатрии в Институте психиатрии Королевского колледжа Лондона и старший автор исследования Кармине Парианте.

Пожилые люди особенно уязвимы к делирию после инфекций и операций. Состояние спутанности сознания приводит к значительному повышению риска развития деменции.

«Они [исследователи] смогли показать, что усиление воспаления напрямую влияет на клетки мозга, которые, как мы знаем, связаны с делирием и проблемами с памятью. Снижение механизмов восстановления и регенерации может объяснить, почему люди с делирием могут иметь долгосрочные когнитивные проблемы», — сказал доктор Томас Джексон, гериатр, изучающий делирий и воспаление в Бирмингемском университете.

По его словам, такая же иммунная реакция может способствовать возникновению ощущения «тумана в голове», о котором сообщают некоторые ковидные пациенты и которое может сохраняться в течение нескольких месяцев после заражения.

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