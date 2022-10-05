Стокгольм, 5 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. 5 октября цены на электроэнергию резко снижаются по всей Швеции, о чем сообщает новостное агентство ТТ.

(сс) Chauncey Davis Ветряная электростанция

Причина кроется в том, что прогноз погоды говорит сам за себя: на юге Швеции очень ветрено.

Электричество будет стоить 32 эре за киловатт-час во всех четырех энергорегионах Швеции, согласно данным биржи NordPool. Это самый низкий показатель в энергорайоне 4 с 6 августа.

Остальная часть недели также должна быть ветреной, что означает более низкие цены, пишет информационное агентство TT.

32 эре за киловатт-час на бирже электроэнергии соответствует примерно 1,46 крон (0,12 центов) за киловатт-час, отражаемы в платежках, куда включены наценка электроэнергетической компании, налог на электроэнергию, НДС и сама плата за электроэнергию.