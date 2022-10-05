5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 11:54 — REGNUM В парламентском комитете по безопасности Италии 4 октября состоялись слушания с участием министра обороны республики Лоренцо Гуэрини по вопросу отправки очередной партии оружия киевскому режиму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство призвало депутатов утвердить так называемый пятый «оружейный» указ, утверждённый правительством уходящего премьер-министра Марио Драги. Председатель комитета Адольфо Урсо заявил журналистам, что парламентарии одобрили поставку вооружения.

Напомним, принятие указа ранее заблокировал лидер движения «5 звёзд» Джузеппе Конте, который заявлял, что страна находится в рецессии и не может нести такие расходы. В этот раз он призвал граждан выйти на демонстрацию всех, кто обеспокоен военной эскалацией.

Впрочем, оружейный указ, скорее всего, всё же будет принят, учитывая позицию будущего премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая накануне провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима поблагодарил лидера «Братьев Италии» за поддержку указа об отправке оружия.

Последнее крайне не понравилось простым итальянцам, особенно избирателям Мелони, которая провела избирательную кампанию под лозунгом проведения независимой от Брюсселя политики. Многие её уже называют «Драги-2».

«Ну вот, Мелони подтвердила, что оружие будет отправлено Киеву. Конец предвыборным сказкам и добро пожаловать в реальность, где мнение простых людей не значит ничего. Типичное мерзкое интеллектуальное лицемерие», — прокомментировала Лаура Г.

«Следующая партия Мелони будет называться «Братья [жители территории б. УССР]», но не Италии», — отметил Маттео Де М.

«Какое оружие вы хотите отправить, можно узнать? Поздравляю тех, кто голосовал за Мелони, надеясь, что она перестанет слушаться Европу и помирится с Россией, чтобы получить газ и другие продукты», — пишет Джо К.

«Что она говорила во время предвыборной кампании? «Веселье кончилось, Европа боится, потому что идёт Мелони»?» — напомнил Роберто И.

Джорджа Мелони Quirinale. it

«Странный вид патриотизма, о котором она всегда говорила, — продолжать тратить государственные деньги на оружие вместо того, чтобы помогать нуждающимся семьям», — вставил Джузеппе Л.

Добавим, что, по данным соцопроса, проведённого Eupinions, единственной страной в ЕС, большинство населения которой выступает против поставки оружия Киеву, является Италия.

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В связи с этим мейнстримные западные СМИ уже успели обвинить итальянцев, в том числе Джузеппе Конте, в «путинизме». В ответ пользователи соцсетей удивляются, задаваясь вопросом: с каких пор пацифизм стал исключительно пророссийской идеей?

К слову, не только лидер движения «5 звёзд» призвал выходить на площади из-за оружейного указа. Лидер Коммунистической партии Италии Марко Риццо анонсировал акции в Риме и Милане, направленные в том числе против отправки оружия Киеву и на отмену антироссийских санкций.

«Приглашаю всех, момент очень серьёзный, мы не можем сидеть сложа руки. ISP («Суверенная и народная Италия») намерена постоянно расширять этот фронт для достижения максимально возможного единства. В то же время мы будем работать над структурированием, организацией и улучшением этого фронта», — отметил он.

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