Уфа, 5 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Жителей Башкирии, которые вели восстановительные работы в Луганской и Донецкой Народных Республиках, наградили в Уфе. Об этом сообщил глава администрации УфыРатмир Мавлиев на совещании в мэрии.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Мариуполя

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Мавлиев отметил, что группа из 12 человек работала на территории Донбасса с 19 августа по 9 сентября. Специалисты занимались расчисткой от завалов разрушенных зданий и перевозкой строительных материалов в Мариуполе (ДНР), помимо этого, строители из Башкирии в кратчайшие сроки провели ремонт школы № 22 в городе Петровском (ЛНР), пояснил он.

Мэр города отметил, что в результате порядка 400 школьников смогли приступить к занятиям.

«Общая площадь школы № 22 после обновления составила около семи тысяч кв. метров. Сегодня там современный пищеблок, хорошие кабинеты, гардероб, библиотека, столовая, два спортзала», — подчеркнул Мавлиев.

Специалистам, которые были задействованы в расчистке завалов в городе Мариуполе, а также строителям, работавшим на реконструкции школы № 22 им. Минигали Шаймуратова в городе Петровском, были вручены почетные грамоты.

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