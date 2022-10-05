Владивосток, , 11:09 — REGNUM Правоохранители Приморского края с начала года вынесли 259 решений об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего зафиксировано почти 4500 «миграционных» нарушений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Основные правонарушения, зафиксированные полицейскими, касаются нарушений правил въезда, выезда и транзитного проезда по территории России, нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности.

«Зачастую и сами мигранты становятся объектами криминальных посягательств. Таких преступлений зафиксировано несколько десятков», — добавили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженца одной из азиатских стран СНГ, оскорблявшего русских и угрожавшего им расправой в петербургском автобусе, подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, что грозит ему наказанием до шести лет лишения свободы.