Тбилиси, 5 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Грузию с официальным визитом посетит заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Департамент США

«Находясь в Тбилиси, она выступит со вступительным и основным докладом на конференции Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказского региона, посвящённой опыту по борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Дженкинс в Грузии продлится с 5 по 7 октября. Она также проведёт ряд двусторонних встреч.

Напомним, что на территории Грузии действует так называемый «центр Лугара», являющийся американской лабораторией. По заявлению экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, в ходе опытов в этой лаборатории погибли десятки людей.