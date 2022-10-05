Стокгольм, , 11:15 — REGNUM Береговая охрана Швеции имеет право вмешаться, если посторонние лица проникнут в оцепленную зону, где ведется расследование предполагаемого саботажа на газопроводах «Северных поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщила новостная служба ТТ.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб

Решение прокуратуры Швеции означает, что шведские пограничники могут действовать так, как будто утечка произошла бы на территории Швеции.

«Мы не говорим, как бы будем вмешиваться, но у нас есть право действовать. Важно то, что мы спокойно приступаем к работе», — сказал информационному агентству Маттиас Линдхольм, пресс-секретарь Береговой охраны Швеции.

С воздуха Береговая охрана наблюдает за оцепленным районом. По состоянию на 5 октября на поверхности воды бурлящий след все еще имеет радиус 20 метров, в то время как более крупная утечка исчезла. По словам Линдхольма, эта разница может быть связана, в том числе, с разницей между пропускными способностями труб.