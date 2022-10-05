Махачкала, 5 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Министерству финансов Дагестана даже с третьей попытки не удалось закупить легковой автомобиль для своих нужд. На последний тендер с начальной ценой 3,46 млн рублей не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке закупки.

Напомним, в 2022 году это вторая попытка министерства приобрести за бюджетный счёт автомобиль. Летом тендер был с начальной ценой 2,7 млн рублей. А до этого, в 2021 году, его провели со стартовой ценой — 1,8 млн рублей. Во всех случаях не поступило ни одной заявки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области центр комплексного обеспечения губернатора и правительства ранее отменил приобретение четырёх автомобилей с общей начальной ценой более 10,6 млн рублей.