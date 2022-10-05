Петрозаводск, , 11:27 — REGNUM В Карелии за девять месяцев 2022 года отмечен рост смертности детей до одного года, сообщил 5 октября министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. За первые девять месяцев 2022 года в Республике Карелия умерли 19 детей в возрасте до одного года, в то время как в прошлом году за аналогичный период умерли 13 таких детей.

Палата для ухода за недоношенными младенцами Антон Федотов

«В раннем неонатальном периоде (до семи суток жизни) умерли шесть детей, в позднем неонатальном периоде — три ребёнка. Остальные десять детей умерли в постнеонатальном периоде, что составляет 53% и значительно превышает показатели предыдущих лет», — пояснил региональный министр, уточнив, что девять детей умерли в Республиканском перинатальном центре (из них семь детей, родившихся с экстремально низкой массой тела); двое детей умерли в Детской республиканской больнице им. И. Н. Григовича.

«Дома умерли восемь детей в возрасте от одного до пяти месяцев жизни. Смертность детей до года на дому составила 42%, что выше показателей предыдущих лет. Из всех умерших детей — восемь детей родились доношенными, что составляет 42%», — добавил чиновник. По словам Охлопкова, младенческая смертность увеличилась за счёт роста постнеонатальной смертности на дому.

Семь недоношенных детей умерли от заболеваний перинатального периода (внутрижелудочковое кровоизлияние, глубокая недоношенность, водянка новорождённого), трое доношенных детей умерли от соматических заболеваний (один ребёнок с аноксическим поражением головного мозга, один — с вирусной пневмонией, один — с герпетической инфекцией).

Двое доношенных ребёнка умерли от синдрома внезапной младенческой смерти, еще двое доношенных ребёнка умерли на дому от аспирации желудочным содержимым. У трех доношенных детей причина смерти ещё устанавливается.

«В большинстве случаев смерть на дому обусловлена неосторожным обращением с младенцем», — подчеркнул министр. Он добавил, что 90% случаев синдрома внезапной смерти младенца происходит до возраста шести месяцев. А пиковая частота достигается в возрасте до четырех месяцев жизни, так как именно в это время активно осваиваются двигательные навыки у младенцев.