Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Ледокол береговой охраны США «Хили» стал вторым американским судном, совершивший несопровождаемый поход до Северного полюса в пятницу, 30 сентября. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает информационное агентство Alaska’s News Source.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта редкая возможность — кульминация нашей карьеры в береговой охране. Для нас большая честь продемонстрировать оперативные возможности в Арктике и способствовать изучению этого стратегически важного и быстро меняющегося региона», — отметил капитан судна Кеннет Бода.

Патрулирование военными кораблями арктического региона происходит всё чаще на фоне совместных учений России и Китая возле Аляски. Кроме того, на борту судна находится группа учёных для попутного проведения океанографических и метеорологических исследований в водах морей Бофорта и Чукотки. Исследовательские работы являются частью программы управления военно-морских исследований Arctic Mobile Observing System, в которой также принимает участие исследовательское судно университета Аляски в Фэрбенксе.

По словам доктора Карин Ашджиан из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе, информация и данные, собранные в ходе экспедиции, станут первые в своём роде, полученные на Крайнем Севере.

«У нас мало информации с океана и морского дна на вершине мира, поэтому то, что мы собираем здесь, очень ценно <…> Мы также собираем данные из западной части Центральной Арктики, которые ранее не удавалось добыть», — добавила Ашджиан.

Отметим, что ледокол «Хили» — один из двух тяжёлых арктических ледоколов США. Ледокол входит в состав военизированных судов береговой охраны США. «Хили» также официально является головным судном для проведения гражданских научных исследований и экспедиций по океанографии. Экипаж состоит из 100 военных, находящихся на действительной службе, ещё 34 человека проводят различные научные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, начало ходовых испытаний атомного ледокола «Урал» проекта 22 220 запланирован на 11 октября 2022 года.

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