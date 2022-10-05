Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области в период с 29 сентября по 2 октября зарегистрировано 20,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидпорог превышен почти на 4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости превысил толерантные уровни только в возрастной группе 15 лет и старше, а также был ниже уровня предшествующей недели на 11,2%.

На Дону продолжается предсезонная прививочная кампания. Вакцину против гриппа получили 629 795 человек или чуть более 15% от численности населения Ростовской области.