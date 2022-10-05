Гренобль, Франция, 5 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. По данным прокуратуры Гренобля во Франции, вооруженный водитель автомобиля, отказался подчиниться, а затем выстрелил в полицию, сообщает Le Figaro.

Полиция Франции. twitter @prefpolice

Молодая 18-летняя женщина, пассажирка автомобиля, была убита в ночь с 4 октября на 5 октября в Гренобле. Женщина была ранена в шею выстрелом во время перестрелки с полицией.

По данным прокуратуры Гренобля, первые выстрелы были произведены водителем, которого преследовала полиция. Затем водитель врезался в полицейскую машину, а затем бросился к полицейским, которые вышли из машины, чтобы попытаться остановить его.

Прокуратура начала расследование стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты и члены правительства во Франции почтили минутой молчания память жертв репрессий в Иране, которые с 16 сентября заплатили жизнью за свою борьбу за свободу.