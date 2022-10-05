Рим, 5 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Итальянская нефтегазовая группа Eni возобновила поставки газа из России через территорию Австрии, сообщили 5 октября в итальянской нефтегазовой группе Eni.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Eni информирует, что сегодня возобновились поставки газа, поставляемого Газпромом через Австрию. Возобновление поставок стало возможным благодаря разрешению компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Eni заявили, что российская компания «Газпром» не сможет с 1 октября поставлять газ в Италию через территорию Австрии.

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