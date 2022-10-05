Чебоксары, 5 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Учитель — это не просто профессия, а призвание, считает глава Чувашии Олег Николаев. Он поздравил педагогов с профессиональным праздником и пожелал им дальнейших успехов и благодарных учеников.

Иван Шилов ИА REGNUM Педагоги

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«В системе образования Чувашии трудятся прекрасные педагоги, в своей работе умело сочетающие верность традициям российской педагогики и инновационный подход. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, достойных граждан страны», — написал Николаев в своем телеграм-канале.

Глава республики пообещал и дальше уделять пристальное внимание строительству и модернизации школ, совершенствованию системы образования, мерам поддержки за особые достижения, укреплению престижа профессии педагога.

Напомним, в Чувашии определились с тематикой 2023 года. В республике будет объявлен Год счастливого детства, который станет «достаточно логическим дополнением» Года педагога и наставника, считает Олег Николаев.

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