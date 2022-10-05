Донецк, 5 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев произвели обстрел Петровского района Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что Петровский район Донецка был обстрелян со стороны киевских нацистов в 11:00 (совпадает с мск), во время обстрела по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мирных жителя погибли в ДНР за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских боевиков.