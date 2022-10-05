В МИД России осудили отказ Зеленского от переговоров
Москва, 5 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией является неправильной позицией. Об этом сегодня, 5 октября, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, передают РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД России
Он уточнил, что позиция Зеленского совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что Россия заявляла о готовности говорить.
«Последний раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле в конце марта 2022 года. Переговоры были прерваны по вине киевского режима», — напомнил Вершинин.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Россией.
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