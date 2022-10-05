Владивосток, 5 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Приморье во всех муниципалитетах открыты более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи мобилизованным, сообщили в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

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В пунктах сбора гуманитарной помощи принимают вещи и предметы первой необходимости, которые могут пригодиться защитникам на передовой. Это подушки и матрасы с наполнителем из синтепона, сапоги утепленные резиновые, принадлежности для гигиены и ухода, влажные салфетки, несессеры.

Также можно принести термобелье, балаклавы летние и утепленные, стельки летние и утепленные, плащи-палатки, аптечки тактические, рюкзаки тактические на 80 и 30 литров, перчатки тактические, резиновые тапочки, теплоиды (химические грелки), шнурки длинные (требуется по пять пар на человека), антисептики, стиральный порошок в виде геля, фонарики, батарейки, портативные зарядные устройства, огниво, канцелярские принадлежности.

«Наша общая задача — помочь тем, кто покинул свой кров и встал на защиту Отечества. Мы должны поддержать боевой дух и моральный настрой наших бойцов. Несмотря на то, что боевые события разворачиваются в тысячах километров от нас, они касаются каждого. Это работа, которая ведется не по принуждению, а по велению сердца. Мы своих не бросаем. Личный состав сегодня укомплектован всем необходимым, но помощь лишней точно не будет. Желающие поддержать наших ребят могут обратиться в любой из пунктов сбора», — призвал директор департамента внутренней политики Приморья Захар Овчинников.

Как сообщало ИА REGNUM, женщины Якутии организовали пошив вещей, необходимых для военнослужащих. Якутянки безвозмездно шьют аптечки, спальники, специальные сиденья и балаклавы.