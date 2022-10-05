Пермь, 5 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Перми 4 октября стал самым тёплым октябрьским днём за три года, сообщили в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Температура воздуха достигла +18,9˚С. Последний раз так тепло в октябре было 7 октября 2019 года.

На метеостанциях края максимальная температура составила +18˚С. Максимум отмечен именно в Перми.

Напомним, ранее прогнозировали аномальное тёплое начало октября.