Владикавказ, 5 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Северная Осетия отправит в войска в рамках осенней призывной кампании 800 новобранцев. Осенний призыв стартует 1 ноября и продлится до 1 декабря 2022 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина.

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Призванные на срочную военную службу новобранцы из республики отправке в зону боевых действий на подлежат, сообщил заместитель военного комиссара РСО-Алании Абрил Абдуллаев.

«Ребята, призванные на военную службу по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Их задача — осуществление мероприятий повседневной деятельности, боевой подготовки в пункте постоянной дислокации военной части», — приводит слова замвоенкома ГТРК «Алания».

По словам Абдуллаева, в настоящее время военные комиссариаты осуществляют изучение документов граждан, подлежащих призыву, обзванивают будущих новобранцев.

Напомним, в весенний призыв 2022 года Северная Осетия проводила на армейскую службу около тысячи призывников.