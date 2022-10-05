Кандагар, Афганистан, 5 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Данд афганской провинции Кандагар заявили, что местный житель зарезал трёх детей из-за «финансовых проблем». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

publicdomainpictures.net Убийство

По словам официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), детям этого мужчины было тринадцать, девять и шесть лет.

Начальник полиции уезда Данд сообщил, что обвиняемого зовут Накибулла, и он арестован.

Отец детей сказал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что «услышал от людей, что его сыновья собирают милостыню», и это заставило его убить их.

Закопанные им тела этих детей были эксгумированы для совершения похоронного обряда и захоронения на кладбище.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие афганцы впали в крайнюю нищету и пошли на крайние меры, в том числе продажу собственных детей.