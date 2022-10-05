Страсбург, Франция, 5 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза, как ожидается, будет принят до конца текущей недели. Об этом 5 октября сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал, что цена на российскую нефть, поставляемую по трубопроводам, не будет ограничена Евросоюзом в рамках нового пакета санкций.