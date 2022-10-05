Москва, 5 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации биологического характера впервые отработали в рамках учений Коллективных сил ОДКБ, проходящих с 3 по 7 октября на полигоне «Матыбулак» в Казахстане. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Защита от биологической угрозы

К отработке задач и мероприятий по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения было привлечено новое совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения, созданное в составе сил ОДКБ.

пресс-служба ЦВО «Основу данного подразделения составили российские специалисты научно-исследовательских подразделений и Военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова Минобороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022» Коллективные силы ОДКБ отрабатывают в Казахстане различные учебные вопросы и совместные тактические задачи. В частности, поражение противника с применением разведывательно-ударного и разведывательно-огневого контура, ликвидацию незаконного вооружённого формирования в населённом пункте, действия по пресечению канала поставки наркотиков и другие.

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