Ростов-на-Дону, 5 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. На полигонах Донецкой Народной Республики совершенствуют навыки полевой выучки мобилизованные жители Ростовской области. Подготовка мужчин проводится на учебных точках и включает в себя стрельбу из автомата и пулемета, а также метание гранат.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Все мобилизованные жители Дона проходили срочную службу в России, однако «это было пять-десять лет назад», и теперь им приходится восполнять полученные знания, пишет РИА Новости. Инструкторы из ДНР, имеющие боевой опыт, делятся с мужчинами реальным практическим опытом.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал кадры обучения мобилизованных жителей Дона на учебных полигонах.

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ИА REGNUM сообщало, что семьи мобилизованных жителей Ростовской области возьмут под опеку. Особое сопровождение будет оказано семьям с детьми и инвалидами.