Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Если оппозиционные партии Грузии не поддержат законопроект о деолигархизации, то его не примут. Об этом 4 октября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик указал на то, что оппозиция хочет принять такой закон, чтобы под него попал крупнейший бизнесмен страны и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Но составление законов под конкретного человека, как отмечает Кобахидзе, не позволительно в правовом государстве.

Депутаты «Мечты» взяли за основу закон о борьбе с влиянием олигархом, принятый киевским режимом. Его ранее одобрили в Брюсселе, теперь в Грузии ожидают этого от оппозиции.

«Если они захотят принять в этом участие, то мы готовы принять закон, если нет — то мы его не примем. Если вокруг принятия закона не будет консенсуса, то мы и не примем закон», — сказал Кобахидзе.

Напомним, на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии в «Мечте» ответили, что примут закон, аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии. В оппозиции заявили, что это будет политическим преследованием оппонентов.

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