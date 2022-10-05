В Грузии не проведут деолигархизацию без согласия оппозиции — Кобахидзе
Тбилиси, 5 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Если оппозиционные партии Грузии не поддержат законопроект о деолигархизации, то его не примут. Об этом 4 октября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Политик указал на то, что оппозиция хочет принять такой закон, чтобы под него попал крупнейший бизнесмен страны и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Но составление законов под конкретного человека, как отмечает Кобахидзе, не позволительно в правовом государстве.
Депутаты «Мечты» взяли за основу закон о борьбе с влиянием олигархом, принятый киевским режимом. Его ранее одобрили в Брюсселе, теперь в Грузии ожидают этого от оппозиции.
«Если они захотят принять в этом участие, то мы готовы принять закон, если нет — то мы его не примем. Если вокруг принятия закона не будет консенсуса, то мы и не примем закон», — сказал Кобахидзе.
Напомним, на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии в «Мечте» ответили, что примут закон, аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии. В оппозиции заявили, что это будет политическим преследованием оппонентов.