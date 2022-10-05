Тбилиси, 5 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Если оппозиционные партии Грузии не поддержат законопроект о деолигархизации, то его не примут. Об этом 4 октября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Политик указал на то, что оппозиция хочет принять такой закон, чтобы под него попал крупнейший бизнесмен страны и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Но составление законов под конкретного человека, как отмечает Кобахидзе, не позволительно в правовом государстве.

Депутаты «Мечты» взяли за основу закон о борьбе с влиянием олигархом, принятый киевским режимом. Его ранее одобрили в Брюсселе, теперь в Грузии ожидают этого от оппозиции.

«Если они захотят принять в этом участие, то мы готовы принять закон, если нет — то мы его не примем. Если вокруг принятия закона не будет консенсуса, то мы и не примем закон», — сказал Кобахидзе.

Напомним, на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии в «Мечте» ответили, что примут закон, аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии. В оппозиции заявили, что это будет политическим преследованием оппонентов.