Сеул, , 10:55 — REGNUM Представители оппозиционной в Южной Корее Демократической партии «Тобуро» раскритиковали военных за неудачный пуск ракеты в ответ на испытания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News.

Ракета tpsdave

Напомним, что 4 октября южнокорейские военные запустили баллистическую ракету малой дальности «Хёнму-2C» в сторону Японского моря, однако ракета упала после запуска на территорию базы, откуда она была выпущена.

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Известно, что ракета не взорвалась и в результате инцидента никто не пострадал.

Оппозиция назвала данный инцидент «вакуумом безопасности» и предостерегла военных от попыток скрыть его.

«Необходимо провести тщательное расследование инцидента, включая то, кто разрабатывал план операции, какие решения приняла служба безопасности и что доложили президенту Юн Сок Ёлю», — сообщили представители оппозиционной партии.