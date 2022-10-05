Маскат, 5 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II посетил с официальным визитом Султанат Оман. Об этом 5 октября сообщает Petra.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

По информации журналистов, в рамках визита в Маскате состоялась встреча короля Иордании с главой Омана, султаном Хейшамом бин Тариком.

Отмечается, что встреча была посвящена обсуждению вопросов двусторонней повестки дня, а также ситуации на Ближнем Востоке.

В присутствии глав государств были подписаны семь меморандумов о взаимопонимании и две программы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, исторической документации, управления документами и архивами, обмена информацией и надзора за страховым сектором, а также в сферах высшего образования, научной деятельности, исследований и инноваций, туризма, промышленности и труда, антимонопольного законодательства и защиты прав потребителей.