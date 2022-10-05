Брюссель, 5 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Предложения о введении новых санкций станут темой обсуждения встречи представителей правительств стран-членов ЕС 5 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Я верю, что до окончания этого пленарного заседания мы достигнем согласия внутри Совета и примем совместное предложение, выдвинутое Комиссией», — заявил Боррель Европарламенту.

Ранее Венгрия добилась вывода из-под санкций ЕС трубопроводной нефти, благодаря чему цена на российскую нефть, поставляемую по трубопроводам, не будет ограничена Евросоюзом в рамках нового пакета санкций.