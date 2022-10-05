Донецк, 5 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ отступают из Артёмовска без возможности удерживать ранее занимаемые позиции, заявил 5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артёмовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики уничтожили до 50 боевиков ВСУ.

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