Москва, 5 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Находящаяся под следствием бывшая прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова выразила желание принять участие в спецоперации. Обвиняемая в пособничестве в совершении убийства женщина просит послать её в зону СВО в качестве военной санитарки. Свое желание она высказала членам общественной наблюдательной комиссии, побывавшей в одном из московских СИЗО, где находится подозреваемая.

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Сокамерница Швецовой — федеральная судья в отставке Елена Кондрат, арестованная по подозрению в посредничестве во взятке, также выразила желание отправиться в зону боевых действий. Она хотела бы стать снайпером, так как имеет опыт стрельбы, о чем она написала в своем заявлении на имя начальника изолятора, который подтвердил его получение.

«Обе женщины на вопрос членов ОНК, на каком основании они могли бы оказаться в зоне СВО, ссылаются на некий пункт секретного указа главы государства, позволяющего мобилизовать заключенных. Правда, ни одна из них его не видела», — пишет «Московский комсомолец».

Напомним, экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, ожидающую апелляцию на свой приговор, задержали в 2019 году по подозрению в заказе убийства супруга своей сестры Александра Леонова, который работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР. Его убийство совершил в 2012 году главарь банды киллеров Аслан Гагиев.