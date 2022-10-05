Донецк, 5 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Киевские войска отступают в Артёмовске, заявил 5 октября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Council.gov.ru Денис Пушилин

Он рассказал о текущей ситуации в зоне боевых действий на территории республики.

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артёмовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР.