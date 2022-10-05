Севастополь, 5 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Своим заявлением о непризнании итогов референдумов по вопросу о воссоединении с Россией республик Донбасса и освобождённой части б. УССР страны Запада показывают, что они забыли, что такое настоящая демократия. Об этом 5 октября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Севастополе по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма.

Secretary of Defense Николай Патрушев

«Еще до начала референдумов США, Англия и функционеры ЕС заявили, что не признают их итогов. Видимо, они забыли, как выглядит нормальный демократический плебисцит», — сказал он.

При этом секретарь Совбеза России отметил, что, к примеру, в США под разными предлогами лишают миллионы дееспособных людей права участия в выборах, при этом правила сбора и подсчета голосов корректируются в угоду политической конъюнктуре, в результате чего это фикция, а не демократия.

«Благодаря решительным действиям России жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей впервые за долгие годы смогли свободно реализовать свои права и определить дальнейшую судьбу, которую подавляющее большинство связало с Россией», — напомнил Патрушев.

«По итогам референдумов, которые прошли в полном соответствии с нормами международного права, указанные территории стали российскими регионами, а их население — полноправными гражданами Российской Федерации. Теперь мы вместе, а значит, стали сильнее», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у России и страна Запада разные подходы к ситуации на территории бывшей УССР.