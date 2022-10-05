Москва, , 10:49 — REGNUM В ближайшее время жители РФ будут предпочитать покупать продукты непосредственно в магазинах, избегая платной доставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что онлайн-оборот доставки продуктов из супермаркетов в РФ снизился на 94% в последнюю декаду сентября.

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«Снижение онлайн-оборота в категории доставки продуктов из супермаркетов связано с падением уровня доходов населения и перехода потребителей к экономии средств, — сказал Сафонов. — Это выражается и в изменении структуры потребления (переход к дешевым товарам), снижении объема потребления, использовании систем скидок непосредственно в магазинах. Стремление экономить будет определяющим в ближайшее время, и граждане будут предпочитать покупать продукты непосредственно в магазине».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сокращение объёма товарооборота в маркетплейсах объяснили увеличением числа российских домохозяйств, перешедших в экономичный режим.

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