Москва, , 11:31 — REGNUM Открывшиеся в 2021 году станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) метро — «Мнёвники» и «Терехово» повысили транспортную доступность Мнёвниковской поймы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

«Большая кольцевая линия позволила обеспечить территорию Мнёвниковской поймы метро — самым популярным видом городского транспорта. А ввод станций «Мнёвники» и «Терехово» БКЛ стал важнейшим этапом на пути к реализации масштабного проекта по интеграции поймы в городскую транспортную сеть», — сказал Бочкарев.

Он также заверил, что в будущем обеими станциями будут активно пользоваться посетители спортивного и рекреационного кластеров и жители Мнёвниковской поймы.

Напомним, строительство Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

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