Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Уроженца одной из азиатских стран СНГ, оскорблявшего русских и угрожавшего им расправой в петербургском автобусе, подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, что грозит ему наказанием до шести лет лишения свободы, сообщили 5 октября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Мигрант, оскорбивший русских в автобусе

«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего иностранного гражданина по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства)», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что вечером 2 октября в городском автобусе у станции метро «Удельная» семейная пара с ребенком стала объектом нападок нетрезвого мигранта. Мужчина говорил, что ему нравится унижать русских, предрекал скорую расправу над русскими мужчинами и истязания русских женщин.

Часть речи нетрезвого злоумышленника пассажирам удалось записать на камеру мобильного телефона и выложить в одну из популярных социальных сетей. Вскоре на запись обратили внимание сотрудники центра «Э» ГУ МВД и быстро установили личность дебошира. Им оказался 37-летний уроженец страны ближнего зарубежья, который проживает вместе с матерью в Петербурге. Протрезвев в отделе полиции, задержанный мужчина начал каяться за свои слова и просить прощения.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Добавим, что в случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф до 600 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.