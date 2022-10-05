Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM Учитель является одним из главных людей в судьбе каждого человека. На это обратил внимание губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя педагогов с Днём учителя.

Василий Голубев Donland.ru

«Вы щедро дарите знания, на личном примере демонстрируете, как важны человечность, порядочность, отзывчивость, безусловная любовь и уважение к ученикам. Важно воспитывать у детей чувство гордости за свою малую родину, всё Отечество, ответственность за будущее страны, и ключевая роль здесь принадлежит учителю: именно ваши ученики сегодня встали на защиту нашего Отечества. Одна из главных наших общих задач — воспитать активного гражданина, патриота своей страны», — обратился на торжественном собрании к учителям глава региона.

Сегодня в системе образования Ростовской области работают почти 57 тыс. педагогов, которые дают знания 950 тыс. учеников.