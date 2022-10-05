Саратов, , 11:09 — REGNUM В День учителя, 5 октября, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил педагогический коллектив с профессиональным праздником.

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По его мнению, учительский труд — это призвание и служение детям. Педагоги могут понять каждого ребенка, открыть ему мир знаний, научить самостоятельности, уважать и любить старших, Родину.

«Именно такие у нас у всех любимые учителя — внимательные, справедливые, искренние, добрые, готовые всегда помочь и поддержать», — считает Бусаргин.

Особые слова признательности губернатор выразил педагогам-ветеранам, которые посвятили свою жизнь обучению детей и воспитали несколько поколений. Молодым специалистам глава Саратовской области пожелал профессионального роста и ярких достижений.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области в 2022 году победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель» стали 28 педагогов. Им единовременно выплатят по одному миллиону рублей подъемных средств.

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