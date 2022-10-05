Екатеринбург, 5 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Инновационное медицинское оборудование из Свердловской области будет представлено в Йоханнесбурге на международной выставке «Здоровье Африки-2022». Мероприятие состоится в октябре, сообщает региональный Департамент информполитики.

midural.ru Система «Крисаф»

Компания «Аспект Медикал» представит там реабилитационное и респираторное оборудование. В рамках национального проекта «Здравоохранение» инвестиционный проект по выпуску сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Уральская компания является разработчиком инновационного медицинского оборудования для локомоторной терапии в безопорном состоянии. На сегодняшний день аппаратно-программный комплекс «Крисаф» не имеет аналогов на мировом рынке.

На медицинскую разработку уральских инженеров на выставке ИННОПРОМ-2022 обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «На ИННОПРОМе показывают современное медицинское оборудование. Буду отправлять плохо работающих чиновников на такую процедуру», — пошутил он в своём telegram-канале.

Компания представит на международной выставке также собственные аппараты искусственной вентиляции лёгких, респираторные аппараты, а также адаптивную посуду для людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, в конце 2021 года компания «Аспект Медикал» стала резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». Её инвестиционный проект по выпуску аппаратно-программного комплекса для локомоторной терапии «Крисаф», а также наборов для сборки аппаратов ИВЛ реализуется на площадке «Уктус».

Уральские системы «Крисаф» установлены в республиканской детской клинической больнице при министерстве здравоохранения Башкирии в Уфе и в лечебно-реабилитационном центре при Министерстве здравоохранения Российской Федерации в Москве.