Санджу, Южная Корея, 5 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 5 октября «Инновационную долину умных ферм» в городе Санджу провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В комплексе южнокорейский лидер провёл еженедельное заседание по вопросам экономики, на котором обсуждались вопросы создания из сельского хозяйства отрасли будущего.

«Чтобы преодолеть трудности, с которыми сталкиваются фермеры, и помочь сельскохозяйственной отрасли сделать новый скачок, важно внедрить в данную отрасль искусственный интеллект, цифровые технологии и большие данные», — сказал Юн.

В ходе визита глава государства сообщил о планах правительства увеличить количество «умных» ферм, внедрить умные технологии, а также пообещал активно помогать молодым людям в открытии собственного дела. Он предложил увеличить срок долгосрочной аренды земли и снизить процентные ставки по новым кредитам для бизнеса.