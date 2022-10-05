Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В парке железнодорожной станции Шарташ Свердловской железной дороги с рельсов сошли три грузовых вагона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сход с рельсов

Сход вагонов, гружённых строительными материалами, произошёл в 11:20 (9:20 мск) при проведении манёвренных работ. Транспортная прокуратура организовала проверку, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Инфраструктура в результате инцидента не повреждена. Пострадавших нет.