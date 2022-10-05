Симферополь, 5 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть РФ и Европу.

Патрушев Николай

«Надо отметить, что англосаксы давно являются основными источниками нестабильности в мире, не стесняясь, игнорируют нормы международного права, показывают свою истинную агрессивную сущность», — сказал Патрушев на совещании по безопасности в Крыму.

Он добавил, что под непосредственным руководством англосаксов в Киеве возродился неонацистский режим, в массовое сознание стала активно внедряться национал-фашистская идеология.