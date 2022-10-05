Вологда, , 10:40 — REGNUM Студенты Вологодской государственной молочнохозяйственной академии (ГМХА) высадили 110 тысяч деревьев (30 тысяч хвойных и 80 тысяч лиственных) вблизи череповецкого комплекса АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

Тем самым был завершен первый этап по созданию карбоновой фермы — «зеленой» территории, предназначенной для поглощения парниковых газов. Её устройством сейчас занимаются ФосАгро, правительство Вологодской области и Российская академия наук (РАН).

В закладке участка приняли участие студенты 2-4 курса кафедры лесного хозяйства ГМХА под руководством заведующего кафедрой лесного хозяйства ГМХА Федора Дружинина. Высадку контролировали специалисты Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Работы велись в течение недели.

Площадь участка составила 100 гектаров. Деревья высаживали в разных сочетаниях, чтобы выявить максимально устойчивые комбинации. Такая методика прошла апробацию в 2017 году и показала приживаемость, достигающую по отдельным видам 86%.

«На карбоновом полигоне мы реализуем такую модель лесопосадки, когда берется не одна древесная порода, а целый комплекс, — рассказывает заведующий кафедрой лесного хозяйства вологодской ГМХА, доктор сельскохозяйственных наук Федор Дружинин. — Высаживаем обычные для наших условий хвойные — сосну и ель, а также полученные микроклонально лиственные породы — березу, осину, иву. Клоны обладают высокой энергией роста, быстро достигают максимальных размеров. Саженцы стерильны, в дальнейшем не образуют семян, а, значит, не будут распространяться, вытеснять наши аборигенные породы и засорять леса».

Посадочный материал лиственных пород был предоставлен Пущинским филиалом Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Саженцы обладают улучшенными наследственными характеристиками и получены путем микроклонального размножения. По расчетам специалистов, смыкание кроны и выход на расчетный объем поглощения углерода произойдет в течение 3-5 лет.

Вторая и третья части полигона расположились на территории хозяйств ООО «Русь» и СХПК «Племзавод Майский». Там под контролем ученых кафедры растениеводства земледелия и агрохимии ГМХА будут проводиться испытания различных кормовых культур.

«Комбинация древесных насаждений и кормовых культур может позволить более эффективно использовать территории карбоновых ферм как для накопления углерода, так и получения зеленых кормов для молочных хозяйств Вологодчины, — сообщает пресс-служба ФосАгро. — А в конечном итоге — производить ценную древесину».

Создание карбоновой фермы ФосАгро анонсировала еще в июне прошлого года на Петербургском экономическом форуме. По проекту, ее расчетная мощность составит 0,7 млн тонн углекислого газа в год. Ранее в компании сообщали, что минимальная площадь проекта при оптимальных параметрах работы составит 32,5 — 65 тыс. га, и на развертывание фермы потребуется несколько лет.

В ФосАгро считают, что проект позволяет выстроить новый алгоритм экологического взаимодействия бизнеса с наукой и госструктурами. На его основе предполагается создать региональную систему мониторинга парниковых газов. Кроме того, это работа компании по минимизации воздействия на окружающую среду.

«ФосАгро» постоянно ищет новые подходы в этой сфере, — говорит генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Модернизация мощностей и внедрение технологий, отвечающих самых жестким экологическим стандартам, — один из наших ключевых принципов. Комплексная климатическая стратегия компании включает план снижения выбросов парниковых газов к 2028 году на 14% от уровня 2018 года, и углеродная ферма — неотъемлемая часть нашей экологической повестки».

Читайте ранее в этом сюжете: В российском АПК ждут новых рекордов