Париж, , 10:39 — REGNUM Депутаты и члены правительства во Франции почтили минутой молчания память жертв репрессий в Иране, которые с 16 сентября заплатили жизнью за свою борьбу за свободу, сообщает Le Figaro.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

На открытии заседания по вопросам правительства председатель национального собрания Яэль Браун-Пиве почтила память Махсы Амини.

Эта 22-летняя девушка была арестована 13 сентября в Тегеране за «ношение неподобающей одежды». Женщины должны покрывать волосы, им не разрешается носить короткие или узкие пальто или джинсы с дырками. Она скончалась 16 сентября в больнице.

«С тех пор женщины, мужчины и вся молодежь Ирана, чье невероятное мужество вызывает восхищение, выражали свою жажду свободы», — отметила Яэль Брайн-Пиве.

«Хотя число жертв репрессий, с которыми они сталкиваются, увеличивается с каждым днем, единодушное национальное представительство желает воздать должное этим женщинам и мужчинам, которые после 16 сентября заплатили своими жизнями за борьбу за свободу», — добавила Яэль Браун-Пиве.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина и двое ее детей, которые содержались в лагере в Сирии, были репатриированы во Францию.

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