Депутаты во Франции почтили минутой молчания память жертв репрессий в Иране
Париж, 5 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Депутаты и члены правительства во Франции почтили минутой молчания память жертв репрессий в Иране, которые с 16 сентября заплатили жизнью за свою борьбу за свободу, сообщает Le Figaro.
На открытии заседания по вопросам правительства председатель национального собрания Яэль Браун-Пиве почтила память Махсы Амини.
Эта 22-летняя девушка была арестована 13 сентября в Тегеране за «ношение неподобающей одежды». Женщины должны покрывать волосы, им не разрешается носить короткие или узкие пальто или джинсы с дырками. Она скончалась 16 сентября в больнице.
«С тех пор женщины, мужчины и вся молодежь Ирана, чье невероятное мужество вызывает восхищение, выражали свою жажду свободы», — отметила Яэль Брайн-Пиве.
«Хотя число жертв репрессий, с которыми они сталкиваются, увеличивается с каждым днем, единодушное национальное представительство желает воздать должное этим женщинам и мужчинам, которые после 16 сентября заплатили своими жизнями за борьбу за свободу», — добавила Яэль Браун-Пиве.
Как сообщало ИА REGNUM, женщина и двое ее детей, которые содержались в лагере в Сирии, были репатриированы во Францию.